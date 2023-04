Les premiers asphaltages de l’année ont lieu cette semaine à Bruxelles

« Nous investissons chaque année 10 millions dans l’entretien de nos routes et pistes cyclables. C’est important, car de la qualité des voiries dépend non seulement le confort mais aussi la sécurité de tous : piétons, cyclistes, motards et automobilistes. Et ces interventions ont été également l’occasion d’inclure des améliorations : création d’ilots et coussins berlinois pour améliorer la sécurité routière, pistes cyclables de couleur ocre, nouveaux types de potelets et des séparateurs pour sécuriser les usagers faibles,.. », explique la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen).

Tous les week-ends du printemps

Suivront d'autres chantiers tous les week-ends du printemps : avenue de Tervuren (entre la chaussée Tervuren et la limite régionale), l'avenue Brugmann (entre la rue Vanderkindere et et la chaussée de Waterloo), la sortie E40 vers Colonel Bourg, le boulevad Leopold III, l'avenue Ducpétiaux, ...

Dimitri Strobbe, responsable du service entretien de Bruxelles Mobilité : « Pour garantir une bonne qualité, nous surveillons de près l'asphalte, de l'usine au chantier. Par exemple, la température et l'épaisseur de la couche sont contrôlées régulièrement. Nous améliorons également la qualité des marquages en utilisant des thermoplastiques à la place de la peinture. Ces marquages durent beaucoup plus longtemps. »