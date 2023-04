ATP: Novak Djokovic récupère sa place de numéro 1 mondial, David Goffin recule de trois rangs

Alcaraz est désormais deuxième. Le Grec Stefanos Tsitsipas reste 3e alors que Daniil Medvedev, lauréat dimanche en Floride, gagne un rang et se retrouve 4e aux dépens du Norvégien Casper Ruud qui complète le top 5.

La tournée américaine à Indian Wells et Miami a finalement bien fini pour Novak Djokovic. Le Serbe a retrouvé lundi la place de N.1 mondial au classement ATP. Privé de séjour aux États-Unis, faute d’être vacciné contre le Covid, Djokivc avait dû céder sa place au sommet le 20 mars à Carlos Alcaraz au lendemain du succès de l’Espagnol à Indian Wells. Celui-ci n’a pas réussi dans la foulée à conserver son titre à l’ATP 1000 de Miami. «Djoko» entame sa 381e semaine au sommet de la hiérarchie, nouveau record absolu dans l’histoire du tennis masculin et féminin. Djokovic reviendra sur le circuit ATP à l’occasion de l’ATP 1000 de Monte-Carlo qui débute le 9 avril.

Sinner, finaliste à Miami, retrouve son meilleur classement en 9e position, atteint en novembre 2021 grâce à un gain de deux places. Le Polonais Hubert Hurkacz en revanche recule de trois échelons au 12 rang. Les autres changements dans le top 10 concernent l’échange des places entre le Russe Andrey Rublev nouveau N.6, et le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui est 7e.

David Goffin, blessé depuis un mois, continue son recul. Il n’est plus que 45e (-3). Et il risque de perdre encore de très nombreuses places lundi prochain puisqu’il va se voir retirer cette semaine les 250 points de son titre remporté il y a douze mois à Marrakech.

Zizou Bergs a lui cédé 32 places et n’est plus que 167e. Les autres Belges progressent. Joris De Loore est 188e (+1), Kimmer Coppejans 196e (+29), Michael Geerts 212e (+21), Gauthier Onclin 222e (+2) et Raphaël Collignon 249e (+2).