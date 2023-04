«Je peux avoir des moments où j’ai besoin de m’isoler, où je ne veux voir personne»: François Damiens se confie à cœur ouvert dans «Sept à Huit» sur TF1 (vidéo)

Ce dimanche 2 avril, François Damiens était l’invité d’Audrey Crespo-Mara dans « Sept à Huit » sur TF1, dans le portrait de la semaine. Très vite, le Belge évoque sa timidité : « Je suis de nature assez timide et un peu réservé, d'ailleurs ça va se voir. Et donc je me suis toujours réfugié derrière des petites blagues. Peut-être pour mettre la personne en face de moi plus mal à l'aise que moi. »

Si on connaît le François Damiens blagueur, on le connaît également pour ses pensées moins marrantes : « Je ne dirais pas que je suis dépressif mais je peux avoir des moments où j'ai besoin de m'isoler, où je ne veux voir personne. Et même si on sonne, je ne vais pas ouvrir quoi. Je n'aime pas me lever le matin et je n'aime pas me coucher le soir non plus. Je n'aime pas arriver quelque part, comme je suis timide. Et je n'aime pas repartir non plus. »