La jeune femme suspectée d’avoir provoqué l’explosion qui a tué le célèbre blogueur militaire partisan du conflit en Ukraine a reconnu avoir amené la bombe, indique la police: «J’ai apporté une statuette qui a explosé»

La jeune femme arrêtée est âgée de 26 ans. Selon l’agence de presse nationale Tass, elle avait été placé en détention pendant 10 jours en 2022 pour avoir manifesté contre l’assaut russe contre l’Ukraine le premier jour de celui-ci.

Auparavant, une source avait indiqué à l’agence de presse nationale Interfax que Daria Trepova avait déjà été arrêtée, et des images d’une perquisition dans un appartement de Saint-Pétersbourg avaient circulé sur les médias sociaux. Mais dans la foulée, la mère et la sœur de la jeune femme semblent avoir été emmenées pour être interrogées.

L’homme tué par l’explosion était âgé de 40 ans et né dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Vladlen Tatarskiï était un personnage connu de la blogosphère militaire en Russie, avec plus d’un demi-million d’abonnés sur sa chaîne Telegram.

Il a développé sa communauté sur Telegram notamment en publiant, depuis le début de l’offensive militaire russe en Ukraine en février 2022, des vidéos d’analyse sur la situation sur le terrain et de conseils pour les mobilisés, selon l’agence de presse Tass.

Il avait déclaré soutenir l’intervention de la Russie chez son voisin ukrainien.

Selon les médias, avant de devenir blogueur, M. Fomine avait été incarcéré en Ukraine pour un braquage en 2011.

En 2014, profitant des affrontements lors de la guerre déclenchée dans l’Est ukrainien par des séparatistes pilotés par Moscou, il s’est échappé de prison et a rejoint les rangs de ces combattants.

En 2019, il a quitté les forces armées des séparatistes de la région ukrainienne de Donetsk, selon le quotidien russe Kommersant, pour se faire un nom comme blogueur.

Il a surtout été connu après que le président russe Vladimir Poutine a lancé son offensive contre l’Ukraine, bloguant et filmant depuis le front.

Le blogueur avait choqué en septembre dernier lorsque, lors d’une réception au Kremlin, il avait dit face caméra : « On vaincra tout le monde, on tuera tout le monde, on volera tous les gens qu’il faudra, tout sera comme on aime ».

Moscou accuse l’Ukraine

La Russie a accusé lundi Kiev d’avoir, avec la complicité de partisans de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny, orchestré l’attentat qui a tué la veille à Saint-Pétersbourg un célèbre blogueur partisan de l’offensive militaire en Ukraine.