«Je ne me suis pas débattue, je suis restée figée»: Brooke Shields raconte le viol subi par un célèbre producteur dans un documentaire sur Disney+ Dans un documentaire-choc disponible sur Disney+ et qui a fait sensation au dernier festival de Sundance, l’actrice, qui aura 58 ans le 31 mai prochain, dévoile la face cachée de son enfance abusée à Hollywood. Pretty Baby/Hulu

Par Jean-Philippe Darquenne

« Comment ai-je accepté cela aussi longtemps ? Et comment ai-je survécu ? » Dans « Brooke Shields : Enfant star », le documentaire à découvrir dès ce 3 avril sur Disney+, la comédienne livre ce qu’elle appelle la « bonne version d’elle-même », à des milliers d’encablures de l’image que Hollywood a toujours projetée d’elle. Celle d’une jeune femme extrêmement belle qui s’est fait connaître, enfant puis ado, dans des films scandaleux, où elle apparaît nue la plupart du temps. Des débuts discutables qu’elle doit à sa maman, Teri, ex-actrice et mannequin, qui a géré sa carrière et disait d’elle qu’elle était comme « une œuvre d’art que le monde entier devait voir ».

« Dès sa naissance, elle était belle. Je savais qu’elle serait une star », clamait-elle alors. « Depuis qu’elle est bébé, elle s’entraîne à être sensuelle. » Des mots qui aujourd’hui ne passeraient plus.

Brooke Shields est aujourd’hui heureuse avec son mari et ses filles. - Photonews

En 1987, Brooke est diplômée, célibataire et en quête de nouveaux rôles. C’est dans ce cadre qu’elle dîne avec un producteur dont elle préfère toujours taire le nom, qui la viole un peu plus tard dans sa chambre d’hôtel. « J’ai pensé qu’un seul ‘non’ suffirait… Je ne me suis pas débattue, je me suis figée. Je me suis dissociée de mon corps, j’ai fait comme si je n’étais pas là. Dieu sait si je suis bonne à ce jeu-là. » Plus tard, elle enverra une lettre à son agresseur pour lui dire qu’il l’a « désintégrée », mais elle continue de penser qu’elle a sa part de responsabilité. « J’ai bu du vin, je l’ai suivi, je lui ai fait confiance. Je refuse d’être une victime. »

Retrouvez notre article consacré à Brooke Shields dans le Ciné-Télé-Revue sorti ce jeudi 30 mars. On évoque son mariage avec Andre Agassi, sa dépression post-partum, sa rencontre avec Michael Jackson ou encore ses apparitions, notamment dans une publicité où elle joue la fille d’une prostituée, à seulement 11 ans…

« Brooke Shields : Enfant star », disponible sur Disney+.