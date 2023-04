«Incroyable»: la presse argentine s’insurge après les sifflets à l’encontre de Lionel Messi

Et ces sifflets ne sont pas passés inaperçus en Argentine. Le média Olé juge « incroyable » ce traitement du public réservé au champion du monde argentin. De plus, le média argentin souligne la réaction de Galtier qui s’offusque : « Les sifflets sont très durs parce que Léo est un joueur qui donne beaucoup. » Même son de cloche pour Tyc Sports qui s’étonne de cette « note lapidaire »

Soirée à oublier pour le Paris Saint-Germain contre Lyon, ce dimanche soir. Bradley Bracola a inscrit le seul but de la rencontre pour Lyon à la 56e, l’attaque parisienne est restée muette . À l’inverse, les supporters parisiens ne sont pas restés à muets quand le speaker du Parc des Princes a annoncé le nom de Lionel Messi en début de match. L’attaquant a été copieusement sifflé par une partie du public.

La Nacion fait également référence au contrat de l’Argentin qui se termine en juin prochain avec le club français : « Sifflets et défaite : ce n’était pas un dimanche pour Messi pour vouloir renouveler son contrat avec le PSG. »

En France, le journal l’Equipe est sans appel : « Paris ne répond plus », affiche en Une le célèbre quotidien sportif. « Les Parisiens ne répondent plus, Paris se met en danger et sème le doute », décrit de son côté Le Parisien.