Mouvement d’humeur sur le parking d’Ikea à Hognoul: «Même le dialogue social est en kit»

Pourquoi dehors sur le parking devant l’entrée du magasin et pas à l’intérieur ? « Parce que dans sa conception du dialogue social la direction locale d’IKEA considère que les permanents syndicaux ne sont pas les bienvenus et leur interdit l’entrée de la salle de réunion où étaient prévues les assemblées cette semaine », indiquent les responsables syndicaux.

« Chez Ikea même le dialogue social est en kit ». Depuis tôt ce matin deux tonnelles sont apparues sur le Parking d’Ikea à Hognoul. Des délégations CGSLB et SETCa y tiennent des assemblées d’information du personnel suite à la dénonciation unilatérale d’une convention qui réglementait la polyvalence.

« Afin de pouvoir quand même informer correctement les travailleuses et travailleurs sur leurs droits, les organisations syndicales n’ont pas eu d’autre choix que de s’installer sur le parking. Et la réaction de la direction n’a pas tardé : menaces à peine voilées qui a pour effet que le personnel n’ose pas venir auprès des représentants syndicaux et ne passe qu’au compte-goutte avant ou après ses heures. »