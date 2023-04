Test – DJI Mini 3: un drone amateur en taille patron

Bien sûr, on ne peut décemment pas affirmer que les appareils sont parfaits. La perfection impliquerait un consensus sur des notions subjectives qu’il est impossible d’atteindre. Qui plus, malgré de solides arguments, il y a toujours quelques reproches à formuler afin d’obtenir une expérience plus poussée, notamment au niveau de l’ergonomie. Des critiques constructives dont tient compte DJI, comme le prouve l’évolution de certains de ses produits.

La chose qui ne change pas avec ce DJI Mini 3, et que l’on apprécie le plus, c’est son form-factor. On a devant nous un drone très compact (l’appareil peut passer de 251×362×72 mm en mode déplié avec hélices à 148×90×62 mm lorsqu’il est plié) et léger (249g avec la batterie fixée). Des dimensions qui lui permettent d’entrer dans les normes des drones non-jouet à usage privé en Europe. Mais attention, il y a tout de même des règles à respecter (voir ci-dessous).

G.P.

L’avantage de cette compacité, c’est sa facilité de rangement et de transport. Le Mini 3 et ses accessoires (batteries supplémentaires, chargeur et radiocommande) tiennent dans un petit sac. Pour voyager, c’est un argument positif. D’autant que le pliage et dépliage se font assez rapidement. Et même si les matériaux sont en plastique, la sensation de solidité est présente lorsque l’on touche à l’appareil.

G.P.

Petit par la taille, grand par ses performances

On pourrait aisément craindre que cette taille de guêpe puisse impacter les performances de l’appareil. Dans les faits, il n’en est rien. Le DJI Mini 3 n’a pas à rougir de sa fiche technique au regard du segment dans lequel il se trouve. On attend de pouvoir capturer de belles images et celui-ci nous le permet. Même de nuit. Pour ce faire, on retrouve un capteur CMOS de 1/1.3 pouce de 12 Mpx qui livre des clichés et vidéos (jusqu’en 4K/30 images par seconde) de bonne facture. Le fait de pouvoir filmer en format « story », en basculant la caméra en mode portrait, à l’aide d’un simple bouton, montre également que DJI s’adapte à tous les usages. Et cela permet de partager de belles images sur les réseaux sociaux.

de videos

Alors oui, il est toujours possible d’avoir des caractéristiques encore meilleures. Mais cela implique de mettre la main au portefeuille en passant à la version Pro. Tout dépend des besoins. À notre échelle, pour une utilisation occasionnelle, la qualité des images du DJI Mini 3 nous a largement convaincus. Le drone s’adresse donc parfaitement aux amateurs -et même plus !- avec un rendu frôlant le professionnalisme.

Un sentiment conforté par l’autonomie de l’appareil, élément non-négligeable pour un tel produit. DJI propose des résultats solides avec son Mini 3 qui parvient à rester en vol pendant environ 30 minutes -un peu plus ou un peu moins selon votre manière de voler-. Si vous optez pour le pack comprenant trois batteries (3x 2453 mAh), vous dépasserez donc aisément les 1h30 de vol.

Une manette qui change tout

Une taille de jouet, des finitions en plastique et pourtant. Au moment de faire décoller le Mini 3, on se sent confiant. Cela se confirme une fois en lévitation : en état stationnaire, l’appareil ne bouge que très peu même lorsque le vent souffle de manière modérée. Mieux vaut cependant voler dans des conditions optimales puisque les bourrasques mettront inévitablement le Mini 3 en difficulté. Néanmoins en cas d’urgence, il est toujours possible de déclencher la fonction (RTH) qui permet au drone de revenir automatiquement à son point de départ (notamment en cas de perte de signal ou de batterie faible).

G.P.

De notre côté, pour l’avoir fait voler de nuit sous un vent assez fort et sous la pluie, nous n’avons pas constaté de grande perte de contrôle. Lorsque le vent a gagné en intensité, le drone était davantage malmené (sans que cela se ressente sur la captation des images, il faut le noter) et nous avons préféré, par excès de sécurité, le faire atterrir. Nul doute que le Mini 3 aurait pu continuer à voler mais mieux vaut prendre le moins de risques possible. D’autant que, attention, le Mini 3 est totalement dépourvu de capteurs pour détecter les obstacles. Il faut donc être vigilant à son environnement.

Photo prise de nuit avec le DJI Mini 3

Dans des circonstances plus favorables, nous n’avons eu aucun mal à contrôler le Mini 3. La prise en main est rapide, intuitive et agréable. Une facilité d’usage qu’il faudra tout de même combiner à des heures de vol pour contrôler parfaitement l’appareil et obtenir le meilleur rendu possible. Surtout si vous souhaitez une captation rapide. Le Mini 3 dispose en effet de trois modes (cinéma, normal ou sport) qui influencent la vitesse du drone et donc la manière de filmer.

de videos

Pour contrôler ce Mini 3, DJI nous livre la radiocommande RC qui change tout grâce à son écran intégré (et l’OS qui va avec). Lorsque l’on parlait d’améliorations d’usage, celle-ci en faisait partie. S’il est toujours possible d’acheter la version avec la RC-N1 (sur laquelle il faudra venir connecter son smartphone, chose qui n’est pas la plus pratique), on a préféré se libérer de l’installation/désinstallation constante du téléphone pour retrouver de la rapidité de démarrage et une plus grande liberté offerte par la radiocommande de DJI. Du moins pour le vol…

G.P.

Car du côté de la récupération des images, on perd un peu de cette liberté. Oui, il est possible de les transférer directement sur un smartphone mais il faut, pour ce faire, multiplier les manipulations : enlever la carte micro SD du drone pour la placer dans la radiocommande ; établir un pont entre la radiocommande et notre téléphone au travers d’un QR code ; et enfin télécharger les plans souhaités. Rien d’insurmontable mais tout de même fastidieux. Dommage quand on sait que le drone nous permet de prendre des vidéos/photos dans un format adapté à nos smartphones.

G.P.

Du côté de la récupération PC, la marche à suivre est, là, on ne peut plus simple : il suffit de connecter la radiocommande… en ayant bien pensé à transférer la carte micro SD du drone à la radiocommande.

Des précautions à prendre, des amendes à éviter Publié le lundi 3 Avril 2023 à 10h25 On l’a dit, le DJI Mini 3 est un drone de loisir qui ne nécessite pas de licence pour voler. Néanmoins, même si l’appareil est intuitif et facile à faire décoller, il y a des règles à respecter. Depuis l’année dernière, une nouvelle loi est en vigueur en Europe. Il est de votre devoir d’en prendre connaissance avant l’utilisation d’un drone et de suivre ses évolutions (la loi sera modifiée en 2024). Dans le cadre de ce test, nous avons suivi le parcours d’un nouvel utilisateur. Et avouons-le, cela manque d’informations claires et faciles à trouver. Même sur le site officiel du SPF Mobilité et transports, en charge des drones. Il y a bien un tutoriel en quatre points pour les débutants, mais celui-ci pourrait être plus didactique. Nous avons donc contacté le service presse du SPF pour obtenir les réponses souhaitées à toutes nos questions (et donc celles qu’un nouvel utilisateur pourrait se poser). Le DJI Mini 3 est considéré comme un drone non-jouet (puisqu’il pèse moins de 250g accessoires compris). Vous devez donc obligatoirement l’enregistrer en tant qu’exploitant (c’est le terme) via le portail du SPF Mobilité (le lien ici). Il faut ensuite insérer votre numéro d’assurance. Sur cette question, sachez que votre RC familiale vous couvre en cas de dégâts, tant que vous respectez les conditions d’utilisation pour particulier. Si c’est dans un cadre professionnel, vous devez souscrire à une assurance supplémentaire. Pour être certain d’être bien couvert, un coup de téléphone à votre courtier ne paraît pas déraisonnable. Et n’oubliez pas également d’apposer votre numéro d’exploitant reçu sur votre drone de manière visible lorsque celui-ci est au sol. Car malgré son allure de jouet, le DJI Mini 3 ne l’est pas. Il peut monter haut. Très haut. Atteignant des altitudes… que l’on ne peut pas atteindre. Assurez-vous d’être dans une zone géographique autorisée et de garder l’appareil à vue. « La hauteur maximale est de 400ft (120m AGL) et votre drone doit être gardé à vue de façon continue (Visual Line of Sight = VLOS). Elle peut être limitée dans certaines zones géographiques. Une vérification des conditions d’accès de celles-ci est accessible via le lien suivant : https ://map.droneguide.be/pages/francais », confirme le SPF. En cas de non-respect des conditions (hauteur ou altitude maximale, vols sans brevets), vous vous exposez à une amende.

Conclusion

Le DJI Mini 3 se positionne clairement comme un drone entrée de gamme. Il offre de solides performances mais fait l’impasse sur des fonctionnalités plus poussées, comme la détection d’obstacles. L’appareil servira donc davantage aux amateurs, aux utilisateurs occasionnels, qui ne devront pas prendre de trop grands risques et toujours conserver un œil sur le drone. Ça tombe bien, c’est ce que la loi demande !

On ne peut être que convaincu par le Mini 3. Il dégage une assurance de fiabilité et de solidité qui se combine à des performances au rendez-vous pour sa gamme de prix. Dommage tout de même que l’offre la plus complète double quasiment la facture finale : 579 euros pour la version la moins chère, 938 euros pour la plus onéreuse (voir ci-dessous).

G.P.

Prix et disponibilité

La version que l’on a testée, le DJI Mini 3 Fly More Combo (radiocommande avec écran, trois batteries, chargeurs, hélices supplémentaires, sacoche…), est disponible au prix de 938 euros. Jusqu’au 9 avril, DJI propose une réduction de 17 % (818 euros). Si vous ne prenez pas le package complet, le DJI Mini 3 et la radiocommande avec écran sont vendus 749 euros (629 euros avec l’offre).