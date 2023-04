Lidl France a lancé son panier anti-inflation… et il a une particularité: pas d’action similaire en Belgique, mais «nous allons continuer à proposer les meilleurs prix pour nos clients»

Selon un communiqué, les articles ciblés seront réduits de 15 % en moyenne. Le consommateur trouvera au minimum trois fruits et légumes au minimum, deux ou trois viandes, volailles, et poissons, cinq produits frais, et des articles d’hygiène et de première nécessité. Pour découvrir la liste précise des articles concernés, au cas où vous habitez près de la frontière, il faut télécharger l’application Lidl France.