Une nuit électro à l’Acte 3 à Braine-l’Alleud

DOWN a été le premier grand événement de musique électronique indoor qui a tenté d’animer nos vies, qui semblaient s’être arrêtées, fin 2020 entre deux confinements. Déterminés à perdurer dans le temps et à continuer d’honorer la nightlife post-covid, les organisateurs ont décidé de faire de cet événement initialement annuel un rendez-vous récurrent pour les amoureux de la fête en périphérie bruxelloise avec des line-ups toujours plus innovantes et inattendues.

Pour cette 4e édition, qui intervient seulement 6 mois après la précédente, l’organisation a voulu mélanger le légendaire à l’original avec une line-up inédite en Belgique. Le DOWN souhaite mettre en avant la scène techno actuelle tout en sortant la communauté nocturne de ses habitudes dans la capitale, et en animant au maximum le Brabant wallon.