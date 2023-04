«J’ai raté mon vol, hier»: Remco Evenepoel ironise après son absence au Tour des Flandres (photo)

Remco Evenepoel n’était pas présent ce dimanche lors de la 107e édition du Tour des Flandres, remportée par Tadej Pogacar. Dans le peloton, circulait une rumeur que le coureur belge pouvait être déployé par son équipe sur la Ronde. Mais finalement, le coureur belge s’est tranquillement entraîné, ce dimanche.

Ainsi, le vainqueur de la Vuelta a réalisé une sortie d’entraînement ce dimanche en Espagne. Sur Strava, il s’est ainsi moqué de sa non-participation au tour des Flandres : « RVV 2023 DNS », ce qui signifie « Ronde van Vlaanderen, Did Not Start » (Tour de Flandres, n’a pas pris le départ). » Et d’ajouter en légende : « J’ai raté mon vol, hier ».