Découvrez tout le programme de l’Eden pour ce mois d’avril

Il y aura également du théâtre pour parents ou enfants, voire une pièce, qui parlent de tout ça en même temps. Le 8 avril, ICO installera une ambiance plus urbaine avec la présentation de 111 son nouvel album. Ses projets musicaux innovants, entre humour et ego trip, restent la marque de fabrique d’ICO, qui a su créer un lien fort avec son public. Trois ans après la sortie de ‘Petit Con’, ce nouvel opus audacieux s’accompagne d’une nouvelle direction créative plus mature. Un côté rap qui se retrouvera également dans la résidence de Caballero et JeanJass.

Le 14 avril, c’est une programmation éclectique composée de 12 artistes émergents qui envahit tous les espaces de l’Eden avec le festival Emerge !

On laisse passer une petite quinzaine et pour se préparer au sprint final avec la Solar Beats, le 28 avril et la release party de Noa sans H le lendemain. Asa Moto, Tweaken et Cédric seront les 3 artistes électro aux commandes de la Solar Beats.

Le 29, une ambiance plus posée avec Noa sans H, repérée lors de la Rentrée en Musique 2023, elle viendra présenter son tout premier album. Aussi des résidences ! Du 5 au 7 avril, Caballero & JeanJass, les pépites du rap belge ont à nouveau choisi l’Eden comme résidence pour préparer leurs prochains concerts, parmi lesquels, une unique date belge en salle le 28 avril au Rockerill ! On ne les présente plus : le duo nous régale depuis 2016 d’un rap décomplexé, drôle et écrit à la plume fine. Si l’humour, le second degré et les références clin d’œil sont au cœur de leur travail, cela ne les empêche pas de prouver, titre après titre, leur technicité. Ces 2 rois de l’égo-trip technique enchaînent assonances et allitérations, le tout habillé de la prod des meilleures beatmakers francophones Du 11 au 13 avril, place à Tukan. Quatuor anti-codes et brouilleurs de pistes émérites, ces Bruxellois sont la dernière bonne nouvelle en date annoncée par la micro-scène Volta. Des restes jazz venus de parcours académiques éclatés, à l’attraction des sirènes électroniques, en passant par quelques coups de grisou post-rock… C’est donc pour préparer au mieux leur future prestation au festival Emerge ! que TUKAN a choisi l’Eden pour lieu de résidence. Lire aussi Le festival de showcases EMERGE! débarque le 14 avril à l’Eden pour la toute première fois La famille sur scène… Du 17 au 21 avril, le Champ de Bataille de Jérome Collin s’installe au cœur de l’Eden. Une ode à l’amour parental teintée de dérision et d’espoir, servie par la mise en scène efficace de Denis Laujol et l’éblouissante interprétation de Thierry Hellin, seul en scène !