Alors qu’ils attendent un bébé, ils se séparent après une dispute sur le prénom de leur futur enfant: voici comment ils voulaient l’appeler…

Ces deux futurs parents ne s’attendaient probablement pas à ce que le choix du prénom de leur futur bébé les mène à la rupture. C’est pourtant ce qu’il s’est passé, à en croire l’histoire partagée sur Reddit par une future maman.

de videos

« Il m’a envoyé un message et m’a demandé comment on allait choisir le prénom », commence-t-elle. « J’ai dit qu’on devrait juste s’envoyer des noms qu’on aime et décider de son premier et deuxième prénoms ». Problème : son ex-compagnon souhaitait des prénoms traditionnels, alors que ses choix étaient davantage originaux.