La rue Saint-Pierre à Dinant est en travaux jusqu’en juillet

La rue Saint-Pierre à Dinant bénéficie de travaux de réfection. Ceux-ci se dérouleront en quatre phases, dont la première a démarré.

Elle concerne le tronçon situé entre la place Cardinal Mercier et le carrefour avec la rue Benjamin Devigne. Ces travaux devraient se terminer le 14 juillet, sous réserve de conditions de travail favorables. Durant cette période, la circulation et le stationnement seront interdits. Les riverains et autres parents d’élèves de l’Athénée Royal devront utiliser la déviation mise en place par la rue Benjamin Devigne qui sera mise en sens unique vers le Quai Culot.