La Redoute: une histoire d’amour qui dure depuis 50 ans!

Il l’invita à venir découvrir la Redoute, une redoutable côte qui séduisit Emile Masson tout de go ! Quelques jours plus tard, le Pesant Club Liégeois communiqua la modification du parcours de la finale de la Doyenne dès sa prochaine édition, à savoir celle programmée le 24 avril 1974 ! Inutile de signaler que ce fut une mobilisation générale dans Sougné-Remouchamps et ce, pour faire honneur à cette course cycliste internationale. Le tracé initial de la Redoute a évidemment été quelque peu modifié au cours de ce demi-siècle mais l’engouement populaire reste toujours bien présent. Au palmarès figure notamment la vedette locale Philippe Gilbert qui emporta La Doyenne en 2011 et ce, devant les frères Schleck, des Luxembourgeois (voir photos ci-dessus). Je tiens à vous signaler que si vous voulez plus de renseignements à propos de cette côte légendaire, vous pouvez contacter le Remoucastrien Gérard Nisin qui se fera un plaisir de vous donner tous les détails désirés (0495 322933 ou mlgnisin@gmail.com).

Jean-Claude Hoferlin