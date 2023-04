«Top chef»: les candidats sont-ils payés pour leur participation à l’émission de cuisine?

Ce lundi soir, « Top chef » est de retour sur RTL tvi, avec César Lewandowski, toujours dans la course à la victoire, dans la brigade de Glenn Viel.

Lors de sa participation en 2021, Camille avait révélé à Télé-Loisirs qu’il avait signé un contrat, et qu’il touchait un équivalent au SMIC (1700€ bruts), comme chaque candidat. Sans surprise, c’est bien moins que ce qu’il gagnait, mais participer à « Top chef », c’est surtout l’occasion de gagner en visibilité : « Nos contrats d’intermittents sont bien inférieurs à mon salaire habituel. Alors oui, j’y perds. Mais je me suis dit que c’était une belle vitrine, que ça allait payer plus tard. »