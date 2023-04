Brian Cox («Succession»): «Il est temps d’instaurer le matriarcat!» (vidéo)

« Je suis très fier d’elle, elle m’a beaucoup appris. Nous vivons une époque tellement difficile et dangereuse, en particulier pour les femmes. Ce qui se passe en Afghanistan, en Iran… c’est inacceptable. Pour moi, le patriarcat a échoué lamentablement. Il est temps d’instaurer le matriarcat ! Que les hommes se mettent à l’écart, ce serait un énorme soulagement. On leur a laissé le champ libre trop longtemps. C’est honteux, quand on voit ce qui se passe aussi en Ukraine… »

Tout de même, les fans pourraient craindre de vous aborder dans la rue. Vous arrive-t-il d’en jouer ?

Oh, croyez-moi… ils n’ont aucun mal à venir me trouver. Au contraire, ils veulent tous que je leur dise – comme Logan – d’aller se faire voir ! Laissez-moi vous raconter une histoire. Un beau jour en 2020, j’étais à Los Angeles, où je venais de remporter mon premier Golden Globe. J’en ai profité pour rejoindre mon amie Rosanna Arquette à une réunion MeToo. Ronan Farrow y faisait une lecture de son dernier livre (« Les faire taire », éd. Calmann-Lévy). J’étais arrivé en retard, alors je suis resté en retrait. Les extraits choisis étaient vraiment très forts. À la fin, tout le monde l’a vigoureusement applaudi. Il est parti, puis les regards se sont tournés vers moi. Toutes ces femmes de Hollywood se sont alors approchées de moi, avec leur téléphone, pour me demander de les envoyer se faire foutre. J’étais là, « Sérieusement ? C’est une réunion MeToo, je suis un vieux dinosaure blanc… vous ne voyez pas le problème ? » (Rires.) Elles ne voyaient pas le problème.

Et vous, que retiendrez-vous de « Succession » ?

Cette série restera l’une de mes meilleures expériences professionnelles. Je suis très impressionné par l’intelligence créative de Jesse Armstrong (le showrunner). Contrairement à la plupart des autres fictions américaines qui vont bien au-delà de leur date de péremption, il sait qu’il y a une limite à ne pas franchir. HBO aimerait nous voir continuer comme « Game of thrones », mais cela n’arrivera pas. Dieu merci ! Ça m’aurait bien embêté d’avoir à envoyer balader tous ces gens pendant encore dix ans.

Cette fin ne vous attriste pas ?

Ça fait 60 ans que je fais ce métier. J’ai joué beaucoup de personnages, et Logan est sans aucun doute l’un de mes préférés. Mais je suis un acteur ! J’ai d’autres choses encore à prouver. Je me réjouis de retourner bientôt sur les planches. Je vais aussi tourner un autre film à Auckland cette année, et je suis censé réaliser mon premier film en Ecosse, cet été.

Comme Logan, vous êtes un vrai bourreau de travail !

Ce n’est jamais un travail, c’est une carrière. J’apprends tout le temps, je ne jure qu’en la pratique. Encore à mon grand âge, je vais devoir travailler dur pour convaincre les gens que je suis un acteur. Et j’en suis très heureux ! Logan est un rôle merveilleux, ne vous méprenez pas. J’ai passé les meilleurs moments de ma vie dans son costume. Mais ce n’est qu’une étape, pas la destination finale. Ce qui arrive ne sera peut-être jamais aussi bon, ou ne m’apportera peut-être jamais autant de notoriété. Mais j’ai la conviction d’avoir d’autres choses à faire.

La retraite n’est définitivement pas dans votre vocabulaire.

Je ne crois pas en Dieu, je crois en la vie. J’attends donc avec impatience le prochain chapitre. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut vivre au présent et continuer à se remettre en cause.

Et ça passe par la réalisation…

J’ai toujours voulu réaliser, alors que je n’aime pas les réalisateurs. Ce sont des emmerdeurs ! Des parasites qui, la plupart du temps, n’aident pas vraiment. Je veux voir si je me suis trompé à leur sujet, et si je suis aussi mauvais qu’eux.

Mais… vous avez déjà réalisé !

Oui, mais pas de la fiction. J’ai fait un documentaire, « How the Other Half Live » (« Comment vit l’autre moitié »). Ça traite de l’écart de richesse qui se creuse, des pauvres qui s’appauvrissent et des riches qui s’enrichissent. Je trouvais ça terriblement ironique de jouer un homme parmi les plus riches du monde, alors que j’ai moi-même connu la misère lorsque j’étais enfant. Après la mort de mon père, ma famille est devenue très pauvre. Aujourd’hui, je n’ai pas honte d’être un socialiste. J’ai toujours considéré l’aspect satirique et préventif de « Succession » très important. C’est une mise en garde, un conte moral à bien des égards.