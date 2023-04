L’apéro des Quais va faire son grand retour à Charleroi!

Au fil des années, l’apéro des Quais est devenu un rendez-vous incontournable de la vie festive carolo. « Nous en serons à la 7e édition cette année. En 2021, nous avions dû faire face à des multiples contraintes dans l’organisation, à cause du Covid, et les gens avaient moins répondu présent, aussi par peur de la maladie. Mais l’an dernier, nous avions senti un véritable engouement, un retour de la joie de vivre », explique Julien Warrand, l’organisateur. « Nous avons attiré un petit millier de personnes à chaque événement et nous misons sur une affluence identique pour cette nouvelle saison. Nous drainons un public très large : on y retrouve des familles, des personnes qui repassent boire un verre après le travail, des fêtards qui viennent d’un peu plus loin. »

« Dix dates prévues »

En tout, dix dates sont prévues cette année. « Nous recommencerons le mercredi 3 mai et la manifestation reviendra tous les quinze jours jusqu’au 6 septembre. Elle se tiendra toujours sur les quais de Sambre, entre la place Buisset et l’immeuble De Heug. La formule demeure inchangée avec des sets DJ, des animations… de 16 à 22 heures. Le 3 mai, pour la reprise, comme nous nous trouverons en période de vacances scolaires, nous prévoirons aussi des activités pour les enfants avec un clown, une grimeuse… »