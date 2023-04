Concours de façades végétalisées à Tournai: c’est reparti!

Le concours est ouvert à toute personne résidant sur le territoire de la commune de Tournai ainsi qu’aux commerces et aux groupements de citoyens (d'un immeuble, d'une rue, d'un quartier, d'un village). Les participants pourront ainsi laisser libre court à leur créativité en se démarquant dans pas moins de quatre catégories : les façades (végétalisation des fenêtres et balcons), les façades et avant-cours (fenêtres, balcons, avant-cours et jardinets), les villages, quartiers, groupes de maisons, rues, places (embellissement des quartiers, villages, rues, jardins collectifs aménagés de façon naturelle) et les commerces (devantures, terrasses, façades ou balcons pour embellir leur espace commercial).

Pour participer au concours, c’est simple. Il faut attendre ce vendredi 7 avril, s’assurer de répondre aux critères précisés dans le règlement et s’inscrire ensuite soit en se rendant à l’hôtel de Ville, au Pont de Maire ou dans un district soit via le lien www.tournai.be/facades-vegetalisees .

Accrocheuses, volubiles et plurielles, les plantes grimpantes permettent à chacun d’entre nous de laisser la nature s’exprimer sur nos murs, d’apporter la touche de charme, de fraîcheur et de couleur qui fera sourire nos rues. En plus de rafraîchir nos allées en été et d’isoler nos maisons en hiver, les plantes grimpantes présentent de multiples intérêts écologiques. C’est pour toutes ces raisons qu’à l’initiative de l’échevine de l’environnement, le concours façades fleuries a ressuscité en 2021 sous une forme « végétalisée », permettant au végétal non fleuri de pouvoir prétendre à un prix pour peu que la composition soit naturelle et réponde aux critères précisés dans le règlement.