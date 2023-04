Il frappe sa femme à Chimay: «C’est faux, chaque fois que je la quitte, elle dépose plainte contre moi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un an après les faits, Mouhcine se présente seul devant le tribunal. Sa compagne n’est pas là pour confirmer ou infirmer ses dires… « On s’est disputés mais je ne l’ai pas frappée. Chaque fois que je fais mes valises pour la quitter, elle a des idées noires, elle fait des tentatives de suicide et elle dépose plainte contre moi pour violence conjugale. Mais nous sommes toujours ensemble et tout va très bien… »