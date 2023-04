Marie-Jeanne, une Belge de 83 ans, a passé les trois jours les plus longs de sa vie en cherchant sa bague à 5.000 euros, offert par son défunt mari: «J’ai eu le cœur brisé»

Au début de cette année, Marie-Jeanne a assisté à une réception, lors de laquelle elle pense avoir perdu le précieux bijou. « J’ai eu le cœur brisé », témoigne-t-elle au Nieuwsblad. D’une valeur de 5.000 euros, la bague lui avait été offerte par son mari il y a huit ans, à l’occasion de leur 60e anniversaire de mariage.

Pendant trois jours, la Belge a remué ciel et terre pour retrouver sa bague et la police avait lancé un appel. Par chance, c’est Herman, 63 ans, qui l’a retrouvée en marchant dans la rue avec son épouse, avant de se rendre au poste de police avec ladite bague. « Lorsque ma femme et moi avons regardé de plus près, nous avons immédiatement compris qu’il ne s’agissait pas d’une bague ordinaire », se souvient-il.