«J’ai eu de la chance»: blessé par un débris, ce fan de F1 a connu une grosse frayeur lors du GP d’Australie (photos)

Un accident qui aurait pu être dramatique. Les images sont impressionnantes et les débris nombreux. L’impact a également fait voler un morceau de métal si haut dans les airs qu’il a atterri dans les tribunes. Plus précisément : dans le bras de Will Sweet.Ce dernier a partagé des images sur les médias sociaux.

Et d’ajouter : « La pièce était assez grosse et à côté de moi se trouvait ma fiancée. Elle est plus petite que moi et le morceau l’a probablement frappée à la tête. Je saignais aussi abondamment sur elle après l’impact, tandis que derrière moi, on se « battait » pour le gadget. Ils m’ont laissé prendre une photo avec, mais ils me l’ont repris. C’est regrettable, mais je suis soulagé que cela n’ait pas été pire. »