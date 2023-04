25.000 clients NewB passent chez vdk banque: «Le volume total des comptes s’élève à environ 80 millions d’euros»

NewB avait été contrainte de cesser ses activités bancaires en octobre, faute d’avoir pu réunir les 40 millions d’euros nécessaires pour conserver sa licence. Placée sous la supervision d’un administrateur judiciaire, la banque a toutefois proposé « in extremis » un rapprochement avec la banque coopérative vdk. En janvier, l’assemblée générale de NewB avait décidé d’approuver ce rapprochement. Les clients pouvaient décider, entre le 1er février et le 1er avril, de migrer vers la banque gantoise.

Après ce transfert, NewB continuera à proposer des produits d’assurance, et sa collaboration avec vdk banque s’articulera autour de trois piliers : un rôle d’agence pour vdk banque pour le marché francophone belge, la définition de normes durables du fonds NewB Invest, qui sera commercialisé par vdk banque, et une implication dans le développement de la politique de vdk banque en matière de développement durable.

Le secteur bancaire a été assez chahuté ces dernières semaines, aux États-Unis et en Suisse notamment, mais pas de quoi inquiéter Mme Van den Neste. « vdk va sur ses 97 ans. Et nous n’avons jamais été en perte, pas même en 2008 et en 2011. Notre base de capital est solide et nous permet de poursuivre notre croissance organique. Nous réinvestissons le gros de nos économies en Belgique. »

Le changement de cours opéré par NewB n’a pas incité les coopérateurs à quitter le navire ces six derniers mois. Bernard Bayot, le président de l’institution, estime que seuls 400 particuliers ont quitté la coopérative, ce nombre incluant des personnes décédées. NewB compte près de 120.000 coopérateurs citoyens, outre 11 investisseurs institutionnels et 352 organisations issues de la société civile.