Le club de marche nordique «Viroinval Nordic Walking» donnera sa prochaine formation en mai

Une formation concernant la marque nordique et donnée par le club « Viroinval Nordic Walking » a récemment eu lieu à Nismes et Chimay. 25 nouvelles personnes se sont ainsi formées à la technique de cette activité conviviale.

« Les effets bénéfiques pour la santé sont reconnus et de plus en plus de médecins ou de kinés envoient leurs patients se former », indique le « Viroinval Nordic Walking ». « Ce sport est bon à tout âge. La seule condition est d’aimer marcher. »