Procès des attentats à Bruxelles: le vice-président de la cour plus en état de siéger, pas d’audience mardi

Afin de permettre à la cour d’assises de se réorganiser face à cette absence, la présidente Laurence Massart a annoncé qu’il n’y aurait pas d’audience mardi et que l’interrogatoire croisé des accusés débuterait mercredi à 09h00. Il devait commencer lundi après-midi, si le timing le permettait. Face à ce nouveau chamboulement de calendrier, il ne sera toutefois pas possible de les entendre lundi.

La participation des accusés

L’accusé Osama Krayem a d’ores et déjà souligné qu’il n’y participerait pas, tandis que Mohamed Abrini a confirmé qu’il y prendrait part. Salah Abdeslam a répondu qu’il ne savait pas encore s’il y assisterait. Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa ont confirmé leur participation, tout comme Smail et Ibrahim Farisi.