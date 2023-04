L'Australie propose également d'interdire TikTok à ses fonctionnaires

Les employés du gouvernement fédéral ne seront plus autorisés à utiliser l'application sur leur téléphone professionnel, rapportent les médias australiens.

De plus en plus de pays interdisent aux fonctionnaires d'utiliser TikTok en raison de craintes d'espionnage. La plateforme de médias sociaux mondialement populaire appartient à l'entreprise technologique chinoise ByteDance. Elle est sous le feu des critiques depuis que l'entreprise a admis que certains employés avaient accès aux données d'utilisateurs américains et européens. Les autorités craignent que les informations contenues dans les téléphones ne tombent entre les mains des autorités chinoises. Le gouvernement de Pékin le nie.