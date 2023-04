En mai, partez pour une croisière sur l’Escaut, à la découverte de Tournai et du Pont des Trous

Depuis la plateforme du bateau, les participants découvriront la vie tournaisienne s’articulant autour de l’Escaut et de ses abords complètement rénovés. Ils pourront contempler les façades classées, les arbres remarquables, les fours à chaux et les parcs longeant le fleuve.

Lire aussi Une fête qui «restera dans les annales» pour l’inauguration du Pont des Trous de Tournai, les 15 et 16 avril

Les familles apprécieront l’embellissement des quais, du Pont Devallée au Pont Delwart, en passant par la nouvelle halte nautique et le Pont à Ponts. L’occasion pour les visiteurs et habitants de Tournai de se réapproprier l’Escaut sur tout son tracé tournaisien et… cerise sur le gâteau, d’admirer de très près le mythique Pont des Trous, l’un des plus prestigieux vestiges militaires de Belgique, restauré après plus de trois ans de chantier.