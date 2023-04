Le «tourisme de plateforme» gagne du terrain en Belgique et en Europe avec 25% de nuitées réservées en plus qu’en 2021

Le nombre de nuitées a dépassé celles de l’année 2019, dernière année avant la crise sanitaire.

Les touristes réservent de plus en plus de courts séjours en Europe via Airbnb, Booking, Expedia Group ou encore TripAdvisor. Au dernier trimestre 2022, quelque 97 millions de nuitées ont été réservées via une plateforme en ligne, soit 25 % de plus qu’en 2021 et 10 % de plus qu’au dernier trimestre de l’année 2019. Pour l’ensemble de l’année 2022, l’organisme a recensé 547 millions de nuitées réservées en ligne, soit plus de la moitié qu’en 2021 et 7 % de plus qu’en 2019.