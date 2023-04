Le Dernier QG de Napoléon, à Genappe, organise une chasse originale lors des vacances de Pâques

Durant ces trois jours, un jeu sous forme de quiz sera proposé aux enfants, pendant les heures d’ouverture du Musée. Deux quiz seront proposés : un pour les 3-6 ans et l’autre pour les 7-10 ans. Chaque quiz – reconnaissable par une couleur – comptera 12 questions en lien avec la thématique de Pâques. Les questions porteront sur les traditions, les lapins, les poules et les œufs, évidemment. Pour trouver les questions, il faudra repérer les œufs de couleur suspendus et cachés dans le Musée et dans l’enceinte de la ferme.

« Organiser une animation familiale au Dernier QG est une manière amusante et éducative de raconter la Bataille de 1815 aux enfants, d’entretenir le mythe de ses protagonistes et de les éveiller à l’Histoire. La chasse, non pas aux œufs, mais au Napoléon permet également de promouvoir le musée et d’attirer de nouveaux visiteurs dans un contexte ludique et convivial », déclare Tanguy Stuckens, président du Collège et député provincial en charge de la Culture.

Ce n’est pas tout

Les participants peuvent également tenter leur chance lors du concours qui agrémente la chasse. Trois prix « sortie en famille » sont à gagner : 1X 4 entrées pour le parc Walibi et 2X5 tickets de cinéma avec confiseries. Pour participer, il suffit de remplir le questionnaire repris sur le formulaire du quiz.

Le dépouillement aura lieu les mardi 11 et mercredi 12 avril. Les gagnants seront avertis le jeudi 13 avril par mail et les lots sont à retirer au musée.