Tom, 59 ans, et son épouse, sont «pris au piège» dans leur maison: «Je ne veux pas que la famille vienne nous rendre visite»

Le couple n’ose plus recevoir depuis qu’ils sont infestés de rats. Si leur maison a fait l’objet de plusieurs désinfestations, cela n’a pas semblé dissuader les nuisibles. « Les rats pourrissent et la maison pue, je ne sais pas où ils sont morts », témoigne Tom au Liverpool Echo. « Mon chien a tué un rat sous la cuisinière (vendredi) et toute la maison pue. »

Un problème qui les a totalement coupés du monde. « Je ne veux pas que la famille vienne nous rendre visite, nous sommes pris au piège », ajoute-t-il. « Nos petits-enfants veulent venir et nous devons leur dire qu’ils ne peuvent pas entrer à cause de l’odeur et du poison partout. » Tom et son épouse ont tous les deux des soucis de santé et sont continuellement indisposés par l’odeur, au point d’en vomir.