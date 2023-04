La réfection des revêtements de Bierwart à Pontillas a débuté ce lundi

Des travaux de réfection des revêtements de la N80 entre Bierwart et Pontillas ont démarré ce lundi. Les opérations se dérouleront en plusieurs phases.

Jusqu’au 12 avril, la N80/rue de Hannut sera fermée dans les deux sens entre le rond-point N80-N643/rue de la Forge et le carrefour N80/rue de Hannut-N652/rue de Wasseiges. Une déviation sera mise en place via la N652/rue de Wasseiges, la N924/rue de Namur et la N643/rue des Ardennes.