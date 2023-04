Absolem sort les crocs pour la sortie de sa mixtape «Balle d’argent»: «Je suis beaucoup plus à l’aise et tranquille mentalement dans ma musique» (interview)

On avait le titre du projet, « Balle d’argent ». par rapport avec le loup-garou. Puis on en a discuté avec Milan (le photographe, ndlr). Il était chaud de faire le shooting. Et on avait déjà l’idée de me faire en loup-garou en mode photo de collège américain à l’ancienne. Il était super chaud là-dessus. Il nous a trouvé quelqu’un qui fait ce genre de chose pour le cinéma. C’est une meuf qui est venue nous aider.

Et ça a pris combien de temps pour te maquiller ?

Ça a bien pris deux ou trois heures pour mettre le moule et faire le maquillage. Je ne connaissais pas ce métier là et au final je me rends compte que c’est quelque chose d’hyper sérieux et professionnel. Je suis vraiment satisfait du résultat et c’est vraiment ce qu’on avait en tête.

C’était juste pour la séance photo ou c’était aussi pour un clip ?

Juste pour la séance photo. Pour un clip, il aurait fallu un autre genre de masque qui combine plusieurs prothèses. En photo, des détails sont arrangés par Photoshop, mais en vidéo il faut prendre en compte encore plus de détails.

Tu as annoncé le projet avec une série de trois clips où tu tombes d’un immeuble et tu renais en loup-garou. On peut y voir une métaphore d’une renaissance artistique ?

Oui, on peut le prendre dans plein de sens. C’est vrai que c’est une manière de montrer que c’est l’ancien Abso qui meurt et qui renaît sous une nouvelle forme.

Et comment est le nouveau Abso par rapport à l’ancien ?

J’arrive à un stade de maîtrise de ma musique et on va dire que c’est quelqu’un qui maîtrise mieux sa musique et qui sait mieux où il veut aller. Maintenant, je suis beaucoup plus à l’aise et tranquille mentalement dans ma musique. Ce n’est pas que l’Abso d’avant n’a plus rien à voir. C’est juste que, maintenant, j’ai un certain âge, j’ai fait quelques projets et j’ai pris en quelque sorte de la maturité artistique. C’est un nouvel Abso dans le sens : je sais où je veux aller, je sais quel genre de musique j’ai envie de faire et ce que je n’ai pas envie de faire.

C’est vrai que tu restes toujours dans un style un peu old school.

Je dirais que je mélange un peu les anciens et les nouveaux codes, car je suis à l’aise dans les deux. C’est vrai que j’écoute beaucoup de rap old school et ça me fait plaisir d’être dans la même veine et de faire beaucoup de clins d’œil à ces styles. Après, on apporte beaucoup de choses actuelles qu’on apporte dans la manière de faire des sons, avec de l’autotune ou des choses comme ça. C’est une base old school que j’aime bien, mais qui est mise au goût du jour dans les paroles, dans les flows et dans l’instrumentale. Je ne suis pas bloqué dans les années 90.

Dans ton précédent projet, « Leur dire », tu étais plus mélancolique. Ici, tu as retrouvé un certain équilibre. Est-ce que cet EP a changé quelque chose dans la manière d’aborder tes textes ?

En tout cas, il a changé une partie de ma vision sur la musique. « Leur dire », c’est le premier EP où je me suis livré et j’ai eu plein de bons retours. Ça m’a fait de bien de parler de certaines choses dans mes chansons et les retours étaient différents. Ce n’était plus : t’as craché du feu, t’as bien kické. C’était plus : ce morceau-là me fait du bien. Beaucoup de gens m’ont donné des retours différents, ça m’a fait super plaisir et ça m’a ouvert une nouvelle porte dans ma création artistique, avec une nouvelle vision. Ça a débloqué certains trucs dans ma tête, ça a rendu mon écriture un peu plus fluide et ça m’a fait me rendre compte que, parfois, s’assumer pleinement, c’est très cool aussi.

On peut dire que t’es un peu plus sincère dans ton écriture ?

Oui, mais ça ne veut pas dire qu’avant je mentais. C’est juste qu’il y avait des sujets dans lesquels je ne rentrais pas en profondeur. Maintenant, il y a plus de sincérité et d’introspection dans ma musique.

C’est de nouveau Dee Eye qu’on retrouve derrière les instrus. À quel point il participe à ton travail ?

Ça dépend du morceau, mais le mieux c’est qu’on fasse la prod ensemble. Comme ça, je peux donner des idées, même si c’est lui qui a le lead principal. Je vois ainsi si ça me plaît, je peux écrire en même temps, lui montrer ce que j’ai écrit et il me dit ce qu’il en pense. Quand on fait de la musique, c’est très souvent un dialogue. On s’échange, on dit ce qu’on pense de ce qu’on fait. Par exemple, je vais enregistrer un petit refrain ou un couplet, il va me dire qu’il kiffe ou justement ce qu’il changerait. C’est vraiment la meilleure manière de faire la musique. Mais ça arrive parfois qu’il ait fait des instrus dans un stock, qu’il m’en laisse et que je fasse une maquette dans le home studio dans ma chambre. C’est déjà arrivé que ce soit un morceau complet et qu’il me dise que ça tue, alors on le réenregistre en mieux. Ça dépend vraiment.

On retrouve 7 featurings sur les 14 sons, c’est la moitié. Qu’est ce qui t’a amené à inviter tant de monde ?

Déjà dans le côté mixtape, c’est un format où on retrouve beaucoup de featurings. Puis, dans le projet avant, il n’y en avait pas. Et j’aime bien faire de la musique avec les gens. Et ici ce ne sont que des gens que je valide et pour qui j’ai de l’estime. Pour plusieurs, c’était prévu qu’on fasse des sons ensemble, donc c’était une très bonne occasion de les ramener.

Tu parles dans certains sons de la vie de rappeur et le fait que ce n’est pas toujours évident. Quelle relation as-tu avec cette situation ?

Ça va, je suis assez relaxé par rapport à plein de points. C’est vrai que je n’irais pas suivre certaines tendances où il faut vite aller pour être dans le mouvement. Je préfère me dire que je fais de la bonne musique, ce qui me plaît, et s’il y a des gens à qui ça plaît, tant mieux. S’il n’y en a pas, ce n’est pas grave, car le but principal est d’abord faire de la musique qui me plaît avec quoi que ce soit d’autre. Donc je suis en paix avec tout le reste. Si tu te dis que ta priorité c’est d’avoir beaucoup de followers et d’argent, je pense que tu vas te perdre dans tes objectifs. Alors que si ton objectif est de faire de la bonne musique, tu vas être dans un rapport un peu plus sain avec la musique et les gens vont le ressentir dans ce que tu feras. Quand il y a une nouvelle mode qui arrive, beaucoup de gens la suivent et ça donne un paysage où beaucoup de choses se ressemblent.

L’an passé, tu avais participé à l’émission Netflix « Nouvelle école », où tu avais été éliminé assez vite. Que retiens-tu de cette expérience et quelles leçons en as-tu tirées ?

Pas grand-chose (rires). Cette expérience n’a pas duré très longtemps. Je me suis quand même dit : bizarre. Je me suis déjà dit que ce n’était pas spécialement fait pour moi ce genre d’émission avec des grosses productions. Je pense que ce sont des gens qui ont une certaine vision du rap et qui avaient certains objectifs en tête en faisant l’émission, mais qui n’étaient pas en accord avec ma vision du rap et de ce qu’est faire de la bonne musique. La personne qui m’a jugé au début, avec tout le respect, ce n’est pas une personne qui écrit ses textes et qui, je pense, connaît vraiment le rap. Vu que c’était le lancement de l’émission, j’ai donné une chance à ça. Surtout que ce sont eux qui m’ont appelé. Mais c’est sûr que je n’y retournerai pas. Je ne pense pas que les gens derrière ça le font pour l’amour du rap. Je pense qu’il y a beaucoup la dimension entertainment en tête. La personne pour Bruxelles c’était Shay. Et, en vrai, je pense qu’on a des visions très différentes de ce qu’est le rap. Je ne pense même pas qu’elle fasse ça pour l’amour du rap et pour vraiment représenter Bruxelles. Là où ça m’a beaucoup déçu, c’est que je me suis dit que c’était comme une coupe du monde de rap. Dans « Rhythm + Flow », la version américaine, tout le monde rappe. Ça rappe fort. Donc, je me suis dit qu’on s’écartait un peu du fait d’envoyer les meilleurs rappeurs Belges à Paris. Je pensais que ça allait être ça à 100 %. Mais je pense que Shay a fait ce choix car elle s’est plus reconnue dans la fille qui était en face de moi.

Dernière question, t’as des concerts prévus bientôt ?