Kevin De Bruyne sur le point de franchir un palier historique avec Manchester City en Premier League (photo)

Kevin De Bruyne est le joueur qui a délivré le plus de passse décisives (13), cette saison, en Premier League. L’international belge a inscrit un but et délivré un assist lors de la victoire 4-1 contre Liverpool, ce samedi après-midi. Encore un assist pour Kevin De Bruyne et il passera un palier historique.

À l’heure d’écrire ces lignes, Kevin De Bruyne a délivré 99 passes décisives en Premier League depuis son arrivée. Il passera le palier historique des 100 assists probablement dans les prochaines rencontres, un palier que peu de joueurs ont réussi à franchir dans le championnat anglais.