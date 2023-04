Olivier Bogaert en conférence à la bibliothèque de Mouscron ce mardi: le défenseur de la cybercriminalité invite les Mouscronnois à se protéger sur le web

En collaboration avec l’EUROPOL et porte-parole de la « Computer Crime Unit » depuis 2009, l’expert belge répondra aux questions et aidera le public présent à s’armer face aux dangers d’internet.

Renommé pour son investissement dans la lutte contre la criminalité électronique, Olivier Bogaert fait l’honneur de son retour à la bibliothèque de Mouscron, ce mardi à 19h, pour une conférence de sensibilisation. Une opportunité pour les personnes présentes d’y découvrir les trucs et astuces permettant de naviguer librement et de manière sécurisée dans le redoutable univers du digital.

Cette conférence gratuite parlera des fake news, des arnaques en ligne, du contrôle parental, du paramétrage des smartphones, etc. Et de plusieurs autres sujets ayant trait au numérique, visant le bien-être mental des jeunes utilisateurs et de leurs parents, souvent démunis face aux nouveaux défis digitaux et informatiques.