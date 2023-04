Gillian, 43 ans, est en colère après le calvaire de son fils de 13 ans qui a duré plus de 12 heures: «Sans eau, ni nourriture»

Des centaines de personnes cherchant à traverser la Manche en ferry vendredi entre Douvres et Calais ont subi d’importants retards, du fait des mauvaises conditions météo, du temps pour passer les contrôles douaniers et d’un fort afflux de passagers, ont indiqué le Port de Douvres et des compagnies de ferries.

Ned, 13 ans, et ses amis sont restés coincés dans la zone de transit dans le port pendant plus de 12 heures en attendant de partir en vacances au ski. Les élèves devaient prendre un ferry de nuit avant de poursuivre leur voyage en autocar vers Pila, dans la Vallée d'Aoste en Italie. Mais celui-ci a eu plus de 12 heures de retard et les enfants n’ont pas reçu d’eau ni de nourriture pendant leur attente, selon la maman.