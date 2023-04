«Caro, ça fait combien de temps qu’on a acheté cette plage?»: Adeline Blondieau et Tonya Kinzinger reprennent leurs rôles cultes pour les 15 ans de la fin de «Sous le soleil» (vidéo)

Les deux copines en ont profité pour tourner une petite séquence dans un des décors cultes, dans la peau de Caroline et Jessica. « Caro, ça fait combien de temps qu’on a acheté cette plage ? » lance Tonya. « Je crois que ça fait bientôt 30 ans. Le nombre de trucs qui se sont passés depuis… on a eu des enfants, on a divorcé, on s’est remarié… », répond Adeline, avant d’évoquer ce que leurs personnages auraient aimé faire comme métier… comédienne pour Jessica, thérapeute pour Caroline. Une scène qui a rappelé de très bons souvenirs à de nombreux téléspectateurs.