Six danseuses de Chapelle s’envolent pour un concours prestigieux à New-York: «Ce sont les seules belges sélectionnées!»

De Chapelle-lez Herlaimont à New-York City, il n’y a qu’un pas (de danse) pour ces six élèves de danse classique qui décolleront pour New-York en vue du concours VKIBC. « Il s’agit d’un concours de danse classique et de danse contemporaine. Il ouvre les portes vers le monde professionnel, car on y donne des contrats pour exercer dans la danse à partir de 18 ans. L’année dernière, huit contrats à temps plein ont été donnés. C’est pour cette raison que nous y allons, pour qu’elles se fassent connaître et ainsi, espérer avoir accès à la profession par la suite, » confie Fabienne Bettens, directrice de l’école « Danse ta vie » et « Ballet School of Belgium » à Chapelle.