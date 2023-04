Le Pôle Saint-Léonard de Welkenraedt bientôt fin prêt à La Bruyère

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Georgy Collard en aura bientôt fini avec les travaux du Pôle Saint-Léonard, au quartier de La Bruyère, au coin des rues Saint-Paul et du Hangar, sur le site de l’ancienne maison de repos Saint-Léonard. Un gros projet de 22 appartements, avec des bureaux et des commerces, dont les plans ont été dessinés par les bureaux Quatre et Rensonnet et pour lequel le permis a été délivré en 2016, avant que le premier coup de pelle soit donné l’année suivante. Ensuite, cela a été un peu la galère, avec notamment un gros retard imputable au Covid.