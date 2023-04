«Un manque de respect total»: Goran revient sur la volonté de Lise de retirer les alliances en public dans «Mariés au premier regard»

Vu comment les choses évoluent, on parie sur un divorce entre Goran et Lise…

Ce dimanche soir dans « Mariés au premier regard », on a pu assister à la suite du voyage de noces de Lise et Goran. Et si ça ne sentait déjà pas bon la semaine passée, on peut dire que leur histoire semble bel et bien terminée.

Au restaurant, Lise a proposé de retirer les alliances. « Ça n’a plus de logique de la garder, je pense que c’est le moment de l’enlever », dit-elle, face à Goran, qui n’était pas ravi. « Faire ça devant tout le monde, au restaurant, ça le fait pas trop », confie le jeune homme. « J’ai pas forcément envie de l’enlever, je le fais à contre cœur. » Une fois la bague enlevée, celle qui a décidé de faire chambre à part a proposé de trinquer à l’occasion.