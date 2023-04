Bien-être, snacks sains, jeux de société, coaching et pilates: pour 50€, la FUCaM de Mons propose un blocus original!

Depuis ce samedi jusqu’au 16 avril, les étudiants sont en blocus. Afin de rentabiliser cette période et d’éviter de perdre du temps, l’UCLouvain FUCaM Mons a mis en place un blocus encadré. « Comment réussir son étude ? L’UCLouvain réitère son blocus encadré (baptisé pack en bloque) avec des locaux d’étude, des ateliers pédagogiques, des activités sportives et de détente… L’objectif est d’aider les étudiants à étudier en autonomie », détaille l’université. Selon cette dernière, la phase test de 2022 a permis 85 % de réussite. « Concrètement, durant une semaine et pour 50 € (15 € pour les étudiants boursiers ou en difficultés financières), l’UCLouvain FUCaM Mons donne rendez-vous aux étudiants prioritairement de BAC1 (sur inscription) de 8h30 à 18h, du lundi 3 au vendredi 7 avril aux Ateliers des FUCaM », ajoute-t-elle.

Ce blocus prévoit évidemment un volet académique avec des ateliers de méthodologie, du coaching, un cadre de travail avec des horaires et des monitorats spécifiques en fonction des disciplines. Sont aussi prévus : un volet vie étudiante (collations et repas équilibrés fournis par les Restos U, activités sportives, incluant de la natation et du wellness) et des activités ludiques (jeux de société, films…). Les étudiants pourront également bénéficier de groupes de parole sur la gestion du stress et d’activités comme du pilates.

La FUCaM prévoit également un volet solidarité puisque l’étude se fait en groupe. Et un encadrement par des étudiants plus âgés, qui font office de mentors, est prévu. Lire aussi des-tiny-houses-pour-heberger-les-etudiants-des-fucam-mons-video Pour avancer sur son mémoire « Autre atout réussite, pour les masters 2 cette fois, l’opération booster pack mémoire, soit un encadrement spécifique pour les étudiants de dernière année afin de les aider à franchir cette dernière ligne droite. Concrètement, l’UCLouvain FUCaM Mons propose des ateliers coaching et méthodologiques afin de lutter contre le syndrome de la page blanche et outiller les étudiants au niveau organisationnel. Avec un triple objectif : susciter la solidarité, lutter contre l’isolement et soutenir la motivation », décrit l’université.