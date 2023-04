Les gants frétillent du côté de Tourpes

La date du 30 avril est dans toutes les têtes. Ce sera le jour de la reprise. Quinze ans après l’avoir quittée, Tourpes est de retour en Nationale 1. Les débuts s’annoncent en fanfare. « Nous accueillerons Kerksen, multiple champion de Belgique », sourit Francy Maes, le secrétaire du cercle tourpier. « La lutte sera compliquée mais, en début de compétition, les équipes se cherchent encore. Nous pourrions en profiter. Pour le cercle, ce sera une grande fête. Nous retrouvons le plus haut niveau au prix d’une année 2022 exceptionnelle. À tous les étages, l’excitation grandit au fil des jours. » Même si la montée fut tardive, le cercle tourpier est prêt. Le groupe est de qualité. Il manque un peu d’expérience. « Nous avons engagé deux éléments, à savoir Benoît Passon et Cyril Depraetere. Des joueurs talentueux mais qui auront besoin d’un peu de temps. Tous les deux viennent de séries inférieures. Sébastien Potiez et Antoine Huard ont connu la N1. Ils pourront apporter un brin d’expérience. Jolan Warmoes sera à revoir un cran plus haut. Enfin, notre local, Loïc Clément a tout pour réussir dans le poste clé, celui de foncier. C’est une force de la nature qui pourrait étonner sur les ballodromes de N1. Nous débutons fort avec Kerksen, Acoz, révélation en 2022, et Maubeuge, candidat au top 4. Nous serons vite fixés sur notre valeur. »

Les ambitions, parlons-en ! Tourpes veut poursuivre sa croissance. « Nous ne boxons pas dans la même catégorie que les équipes citées. Il y aura deux descendants et un barragiste. Nous devrons éviter les deux derniers fauteuils et… un peu plus si possible. J’ai confiance en notre groupe. Plus tôt nous accrocherons une victoire, plus tôt la mécanique se mettra en place. »

Parmi les adversaires et candidats au titre, il y a le champion et voisin de Thieulain. « C’est le retour du derby ! Nous irons d’abord chez eux le 21 mai. J’espère que l’équipe se sera mise en place et sera à la hauteur de l’évènement. Pour moi, Thieulain est le favori numéro 1 à sa propre succession. »