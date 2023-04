Avec Pierre de Brauer comme professeur à Rebecq

En dehors des candidats participants, il est sans doute le prof qui a le plus marqué les esprits dans le retour de la Star Ac’. Lui, c’est Pierre de Brauer, comédien spécialiste de l’improvisation. Cela vous étonne de le voir débarquer à Rebecq ? Pourtant, il est le plus belge des profs du télécrochet français. « Lors de notre spectacle de la Saint-Nicolas, nous avions été surpris de le voir dans la salle », se souvient Maïté Saint Guilain, la directrice du Centre culturel. « En réalité, il habite Braine-le-Comte et enseigne au Cours Florent à Bruxelles. Finalement, étant du coin, nous avons pris le temps de discuter et décider d’ouvrir une session d’improvisation, à Rebecq. Même si son agenda est très chargé, il a pris le temps de poser une puis deux dates chez nous. »

Ne vous pressez plus, les deux dates sont full. Mais, l’improvisation est une corde qui manquait au Centre culturel de Rebecq. « En une soirée, la première date était déjà remplie. Nous en avons ajouté une seconde mais qui a été prise d’assaut également. Au final, deux groupes de 25 personnes pourront profiter de l’expérience et du génie de Pierre de Brauer. Les sessions dureront 2h30-3h environ et concernent des adultes désireux d’approfondir leur jeu théâtral, entre autres. Par exemple, à Rebecq, nous avons la chance d’abriter des troupes de théâtre. Plusieurs des membres se sont inscrits. »