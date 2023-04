Petitecoupe de printemps pour la réserve naturelle de Sclaigneaux

Samedi 1er avril, 9h15, la pluie annoncée ne refroidit pas les ardeurs des bénévoles qui se sont donné rendez-vous pour entretenir la réserve de Sclaigneaux. L’équipe se forme sur le parking à l’entrée du site, les outils s’affûtent, la motivation aussi. Ils sont une dizaine ce samedi, ils seront le même nombre le dimanche. En quoi consiste donc ces travaux qui mobilisent ainsi les amoureux de la nature ? « Il s’agit essentiellement de travaux manuels, explique Jean-Louis Arpigny, guide nature Natagora et responsable de la gestion de la réserve. L’objectif du chantier, c’est l’entretien des espaces ouverts qui font l’intérêt de la réserve naturelle ; les pelouses, les friches, la lande à bruyères. On élimine les jeunes arbres, les jeunes pousses de bouleau et de pin sylvestre, qui se développent et font ombre sur ce qui doit être préservé. » Une fois les « envahisseurs » arrachés, les bénévoles les rassemblent en lisière de parcelle afin qu’ils ne gênent pas la visibilité et le regard. Mais ces fagots gardent une utilité pour le développement de la faune de la réserve. « Ces amas de branchages servent d’abris notamment aux rongeurs, belettes, hermines, hérissons, mais aussi aux amphibiens. Ils y trouvent refuge en hiver ou en été quand il fait trop chaud. »

Quand la pollution fait des miracles

Certains Andennais ne le savent peut-être pas, mais les terres de Sclaigneaux gardent les traces d’une industrie polluante présente au XIXe et XXe siècles, à savoir la SA Fonderie d’Andenne. Les sols sont ainsi gorgés de plomb, cadmium, zinc, cuivre, etc. Et pourtant, c’est sur ce substrat altéré par l’activité humaine que grandit encore aujourd’hui une flore exceptionnelle. « Ici paradoxalement, ce sont les polluants qui ont permis l’apparition d’une flore particulière, révèle le guide nature. Seules certaines plantes supportent ce milieu. Le biotope est assez rare. Et c’est cet écosystème qui s’est développé qui a justifié la création de la réserve naturelle. » Et si on arpente ses chemins, on a ainsi la chance de découvrir des végétaux plus ou moins atypiques mais rompus à la vie dans ce genre d’environnement hostile, comme le thym serpolet, le genêt des teinturiers, le lichen, la campanule à feuille ronde, la callune (fausse bruyère), l’épine-vinette, le cornouiller, etc. Ce couvert végétal est aussi le lieu de vie d’une faune elle aussi à part entière, comme la jolie araignée argiope frelon et les lézards vivipares et des murailles.