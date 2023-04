Leuze, place forte du capitalisme

Le Musée du capitalisme est né d’une initiative citoyenne mise sur pied en 2012 par une quinzaine de personnes bénévoles âgées de 24 à 31 ans. L’idée de créer un tel projet est venue lors d’une visite au Musée du Communisme à Prague. Aujourd’hui ASBL, le musée s’est orienté autours d’un projet central : le Musée Nomade. Si dans la région, Mouscron l’a accueilli en 2018, c’est au tour de Leuze d’en faire profiter sa population. Sous l’égide du Centre culturel et du CIEP-Wapi, la venue du Musée du Capitalisme va initier plusieurs activités. « Traiter des sujets de société fait partie des objectifs d’un Centre culturel », explique Katheline Thoumpsin, directrice du centre leuzois. « Non seulement ce Musée est un lieu fort d’information sur l’histoire, la construction, l’évolution et le futur du capitalisme, mais il est aussi un point d’ancrage à d’autres activités. Aussi, dans notre commune, les initiatives citoyennes ou via des associations sont nombreuses, comme Leuze en Transition ou le Repair Café. Voilà pourquoi cette exposition a du sens chez nous. »

Durant la présence du musée, le Centre culturel proposera divers rendez-vous. « Nous aurons une projection du film « Un autre monde » qui met en lumière les dérives du capitalisme, une conférence sur le logement afin de comprendre ses mécanismes et l’accès à celui-ci, une pièce de théâtre, intitulée « Monopoly », sur l’emballement du système capitaliste, et un parcours spectacle « Une autre histoire » qui se centrera sur la réalité du passé textile de notre commune. Sans oublier des visites guidées. »