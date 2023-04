Un vrai village de Carnaval

Ce qui est certain, c’est qu’une nouvelle société participera aux festivités du Carnaval. Il s’agit des Bons Vivants, une appellation savamment choisie. « Nous sommes fiers de porter le nombre de sociétés à cinq. En plus des trois sociétés de Gilles, nous avons des Paysans et, d’ici quelques jours, les Bons Vivants, une société axée sur la fantaisie. Cela prouve le dynamisme et l’enthousiasme que génère notre Carnaval. »

De l’envie, il y en aura aussi les 16 et 17 avril. Le dimanche, le ramassage débutera aux petites heures avant le rondeau des sociétés au pied du château, vers 7h30. La remise des médailles, en présence des autorités communales, est prévue à 9h. Voilà pour la partie plus officielle. Le cortège s’élancera dès 16h avant de terminer la journée sous un feu d’artifice, aux environs de 21h30. Le lendemain, les différentes sociétés iront dans les écoles et homes de la commune afin d’amuser enfants et personnes âgées. Cayoteux, Marchous, Nwars Chabots, Scaussinoûs et Bons Vivants amuseront petits et grands. Tout ce petit monde se retrouvera pour le cortège de nuit, à 21h30, afin de rallier la Pilori à la Place des Comtes et d’assister aux différents brûlages. « Les habitants sont ravis de vivre le Carnaval et ses semonces. Depuis 1986, le Carnaval tient une place importante dans le calendrier des Ecaussinnois. »