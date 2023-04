Un policier cocaïnomane d’Ottignies-Louvain-la-Neuve démasqué à la suite de l’interpellation de son dealer namurois!

Selon nos informations, l’intéressé, qui est âgé d’une vingtaine d’années, officie depuis un an et demi au sein du service d’intervention de la zone de police locale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Il a été interpellé dans le courant du mois de janvier dernier tandis qu’il était en service, sur son lieu de travail, au sein du commissariat d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, vers de 5 h 00 du matin.

« Une dizaine d’enquêteurs du Comité P ont débarqué au commissariat. Ils l’ont privé de liberté et ils ont perquisitionné son casier, son vestiaire et son domicile privé. Il n’a été relâché qu’en fin d’après-midi. », nous explique-t-on.

Questionné, le parquet de Namur nous confirme qu’un policier cocaïnomane d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a bien été démasqué à la suite de l’interpellation de son dealer namurois. « Dans le cadre d’une instruction menée à Namur sur un trafic de cocaïne, on a pu identifier parmi les consommateurs un policier qui exerce à la police d’Ottignies Louvain-la-Neuve. Il a été interpellé au mois de janvier sur son lieu de travail par le Comité P à la demande du juge d’instruction. Il a été privé de liberté et il a été entendu par le Comité P », indique Étienne Gaublomme, porte-parole du parquet de Namur. Étienne Gaublomme, porte-parole du parquet de Namur. - S.D.

« À l’issue de son audition, il a reconnu qu’il consomme de la cocaïne. L’enquête n’a pas permis de déterminer qu’il vendait des stupéfiants, mais bien qu’il en consommait. Le juge d’instruction a décidé de le remettre en liberté et il ne l’a pas encore inculpé à ce stade de l’enquête, mais cela peut encore intervenir par la suite ; il pourrait notamment être inculpé pour détention de stupéfiants », ajoute le porte-parole du parquet de Namur.

« L’instruction est presque terminée. Plusieurs autres personnes ont également été interpellées. Ce sont des personnes qui consomment de la cocaïne, on a de la consommation à plusieurs, et, sans doute, qu’à certains moments, des gens achetaient pour la bande de copains, mais on n’est pas dans un vaste trafic où on écoule des kilos pour se faire de l’argent. On ne sait déterminer le nombre de grammes qu’il a acheté, mais c’est quelqu’un qui reconnaît consommer de la cocaïne », précise Étienne Gaublomme.

Et d’en profiter pour rappeler les multiples risques engendrés par une consommation de cocaïne : « Ce n’est évidemment pas normal de consommer de la cocaïne, a fortiori lorsqu’on est policier. Les risques pour la santé, ce sont des problèmes cardiaques, des problèmes au niveau de la circulation sanguine avec des AVC à la clé, etc. Tout ça, sans parler des risques sur la route et des risques d’accidents domestiques, la cocaïne donne un sentiment de puissance absolue qui empêche de relativiser les risques, c’est pour cela qu’on a quand même pas mal d’accidents avec des gens qui ont pris de la cocaïne ».

Quant à savoir quelle sanction disciplinaire a provisoirement été prise à l’encontre de ce policier cocaïnomane ? « Il a tout d’abord été suspendu et, puis, il a demandé une non-activité pour raison personnelle et n’est donc plus en service », nous confirme quant à elle la bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Julie Chantry (Ecolo).