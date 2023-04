Jurgen Klopp sera-t-il le 13e coach limogé en Premier League? «Je tiens à Liverpool grâce au passé»

Dimanche, les départs actés de Brendan Rodgers de Leicester et de Graham Potter de Chelsea ont porté à douze le nombre d’entraîneurs renvoyés cette saison en Premier League, un nouveau record. « C’est un chiffre terrifiant », a observé Klopp. « Mais c’est comme ça. Certains clubs sous-performent cette saison, dont nous, évidemment. Il y a des attentes, et c’est logique. Vous devez accepter les décisions si vous n’y répondez pas. »

La saison dernière, Liverpool aurait pu réussir une saison historique, mais s’est incliné en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et a terminé à un point de Manchester City en Premier League. Moins d’un an après être passés si près du triomphe, les supporters grondent sur la Mersey après la lourde défaite concédée face aux Skyblues samedi (4-1). Liverpool est actuellement hors des places européennes, derrière Brentford et Brighton au classement.