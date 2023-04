Infrabel dévoile les secrets des travaux du RER aux élèves du Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis ce samedi 1er avril et jusqu’au dimanche 9 avril, la circulation des trains est interrompue entre Nivelles et Bruxelles-Midi. Et pour cause, Infrabel procède à une grosse phase du chantier du RER, notamment au niveau des ponts qui sont situés sur la ligne.

Deux chantiers majeurs ont été présentés aux élèves. - D.R.