Marcq, Van Cleemput, Delavallée, Bessilé et Lokembo: cinq joueurs voient leur option être levée, et donc leur contrat prolongé, au Sporting de Charleroi

Dans une bonne dynamique sportive, le Sporting de Charleroi a prolongé le bail de cinq joueurs qui auraient été libres en fin de saison. Ainsi, Jules Van Cleemput, Damien Marcq, Kilian Lokembo et Martin Delavallée sont désormais sous contrat au Mambourg jusqu’en juin 2024, tandis que Loïc Bessilé, actuellement prêté à Eupen, est lié au matricule 22 jusqu’en juin 2025.

Concernant Van Cleemput et Delavallée, des discussions concernant un nouveau contrat avaient eu lieu récemment, mais elles n’avaient pas abouti. Le premier s’est à nouveau blessé et le club a donc décidé de « se contenter » de lever son option dans un premier temps, en espérant que la malchance lâchera l’ancien joueur de Malines afin qu’il se relance totalement. Courtisé, le second voulait quant à lui des garanties sportives avant de signer un nouveau bail. En levant l’option de son gardien, le matricule 22 se donne un peu de temps pour poursuivre les discussions sans le perdre gratuitement au terme de la saison actuelle.