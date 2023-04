Les élèves des écoles de Marche vous invitent à «Oser rêver la paix!» à travers leurs expositions d’affiches pour la paix

Cette exposition présentera 376 dessins/affiches réalisés par les élèves de 22 classes des écoles de la commune à la MCFA Chaussée de l’Ourthe à Marche ; elle sera accessible gratuitement de 10h à 18h.

Ce concours mondial existe depuis plus de trente ans et donne à des jeunes du monde entier l’occasion d’exprimer leur vision de la paix et d’inspirer le monde par leur talent artistique et leur créativité. Voilà pourquoi le Lions Club Marche-en-Famenne mène cette réflexion et soutient cette interaction, pour la cinquième fois avec les directions des écoles de la commune, les professeurs, les parents et les enfants sur ce thème. Le titre de cette année 2023 : « Osez rêver la Paix ! »